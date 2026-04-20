Akıllı telefonlarda yer alan 'negatif (ters renk)' filtresi, kene gibi küçük canlıları fark etmeyi kolaylaştırıyor. Renkleri ters çeviren bu mod sayesinde koyu renkli keneler açık tonlarda belirgin hale geliyor ve özellikle açık renkli kıyafetler üzerinde daha kolay seçiliyor.

Doğa yürüyüşü, piknik ya da kamp gibi aktiviteler sonrası vücudun dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, telefon kamerasının bu süreçte yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğini ifade ediyor. Kıyafetlerin ve çantaların da aynı şekilde kontrol edilmesi, olası riskleri azaltıyor.

NASIL UYGULANIR?

iOS işletim sisteminde yer alan Magnifier (Büyüteç) uygulaması üzerinden erişilebilen bu özellik, renk kontrastını değiştirerek küçük canlıların daha görünür hale gelmesini sağlıyor.

Büyüteç (Magnifier) uygulamasını açın.

Ayarlar (dişli çark) simgesinden 'Filtreler'i aktif hale getirin.

Filtre seçeneklerinden 'Tersine Çevir' (Inverted) modunu seçin.

Öte yandan uzmanlar, kenelerin fark edilmesi kadar doğru şekilde çıkarılmasının da hayati önem taşıdığını hatırlatıyor. Yanlış müdahalenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtilirken, şüpheli durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.