Euronews Travel verilerine göre, gece konaklaması yapmadan şehre su yoluyla günübirlik gelen turistler; Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan dört aylık periyotta belirli günlerde giriş vergisi ödeyecek. Uygulama Cuma, Cumartesi, Pazar günleri ile Paskalya gibi resmi tatilleri kapsayacak şekilde takvimlendirildi.

ÜCRETLENDİRME VE REZERVASYON KOŞULLARI

Günübirlik ziyaretçiler için giriş ücreti, ziyaretten en az dört gün önce rezervasyon yapılması durumunda 5 euro olarak belirlendi. Ziyaretine dört günden daha kısa süre kalan turistler ise 10 euro ödemekle yükümlü tutulacak. Ücret tahsilatı sabah 08:30 ile öğleden sonra 16:00 arasındaki yoğun saatlerde yapılacak; bu saat dilimi dışındaki girişlerden ücret alınmayacak.

Ziyaretçilerin özel bir platform üzerinden gün seçimi yaparak "rezervasyon" yaptırmaları ve temin ettikleri QR kodunu şehirdeki kontrol noktalarında ibraz etmeleri zorunlu kılındı. Konaklamalı turistler ise otel faturalarına konaklama vergisi dahil olduğu için ek ödeme yapmayacak, ancak muafiyetlerini belgelemek adına sisteme kayıt yaptırıp QR kod alacak.

PARA CEZALARI ARTTI

Santa Lucia tren istasyonu başta olmak üzere şehrin yedi stratejik giriş noktasında kontrol noktaları kuruldu. Giriş ücretini ödemeyen veya muafiyet kaydı yaptırmayan turistlere 50 ile 300 euro arasında idari para cezası uygulanacak.

UYGULAMANIN AMACI

Venedik Belediyesi, bu vergiyle özellikle yoğun aylarda kenti aşırı kalabalıklaştıran kısa süreli günübirlik turizmi dizginlemeyi hedefliyor. Geçen yılki verilere göre, en yoğun dönemlerde kente giren günlük turist sayısı yaklaşık 25 bin kişiyle Venedik nüfusunun yarısına ulaştı. Giriş ücreti uygulamasına rağmen ziyaretçi sayısında önceki yıllara oranla sınırlı bir düşüş kaydedildi.