Fenerbahçe'ye UEFA’dan 15 milyon Euro para cezası şoku. Sarı-lacivertli kulüp zaten borç batağında. Divan Kurulu’ndaki rakamlara göre, toplam borç 27 milyar 293 milyon TL. Maliye Bakanlığı da 8 milyar TL vergi borcu çıkardı. Bu rakamlar daha sindirilmeden bir de UEFA, Fenerbahçe’nin yaptığı ‘çift sözleşmeyi’ Finansal Fair Play’e (FFP) aykırı buldu.

Cezaya sebep olan sözleşmeler Kerem, Diego Carlos, Skriniar ve Jose Mourinho’ya ait. Kerem’in TFF’deki sözleşmesinde ücreti 1.907 TL gibi sembolik bir rakam. Ancak yıllık 7 ile 8.75 milyon Euro civarı gerçek ödemeyi Safi Holding yapıyor. UEFA bunu şeffaflığa aykırı buldu. UEFA’nın vereceği 15 milyon Euro ceza haziran ayının ilk haftası kesinleşecek