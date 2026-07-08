Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026’nın ikinci altı aylık dönemine ait mali ve sosyal hakları belirleyen genelgeyi yayımladı.

Yılın ilk yarısında 64.948,77 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, yeni düzenlemeyle birlikte 73.729,87 TL seviyesine çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, brüt maaşı bu tutarın üzerinde olan çalışanların alabileceği yıllık maksimum tazminat miktarı da güncellenmiş oldu.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerinde geçirdiği her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Hesaplama sürecinde sadece çıplak brüt maaş değil; düzenli olarak ödenen ikramiye, prim, yol, yemek ve yakacak yardımı gibi ek ödemeler de dahil edilerek "giydirilmiş ücret" belirlenir.

Ancak yüksek maaşlı çalışanlar için yasal bir üst sınır (tavan) bulunur. Çalışanın brüt maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, bir çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatı tutarı 2026 Temmuz-Aralık dönemi boyunca 73.729,87 TL'yi aşamaz. Örneğin; brüt maaşı 80.000 TL olan ve 10 yıl kıdemi bulunan bir çalışanın tazminatı, normal şartlarda 800.000 TL olması gerekirken, yasal tavan engeline takılarak 737.298 TL olarak ödenir.

MAAŞLARA VE ÇALIŞMA SÜRELERİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATI TABLOSU

Damga vergisi kesilmemiş tutarlar üzerinden farklı brüt maaş ve çalışma sürelerine göre hak edilecek net kıdem tazminatı tutarları şu şekildedir:

-33.030 TL (Asgari Ücret) Brüt Maaş İçin:

5 Yıl: 165.150 TL

10 Yıl: 330.300 TL

15 Yıl: 495.450 TL

20 Yıl: 660.600 TL

25 Yıl: 825.750 TL

-40.000 TL Brüt Maaş İçin:

5 Yıl: 200.000 TL

10 Yıl: 400.000 TL

15 Yıl: 600.000 TL

20 Yıl: 800.000 TL

25 Yıl: 1.000.000 TL

-50.000 TL Brüt Maaş İçin:

5 Yıl: 250.000 TL

10 Yıl: 500.000 TL

15 Yıl: 750.000 TL

20 Yıl: 1.000.000 TL

25 Yıl: 1.250.000 TL

-60.000 TL Brüt Maaş İçin:

5 Yıl: 300.000 TL

10 Yıl: 600.000 TL

15 Yıl: 900.000 TL

20 Yıl: 1.200.000 TL

25 Yıl: 1.500.000 TL

-70.000 TL Brüt Maaş İçin:

5 Yıl: 350.000 TL

10 Yıl: 700.000 TL

15 Yıl: 1.050.000 TL

20 Yıl: 1.400.000 TL

25 Yıl: 1.750.000 TL

-80.000 TL, 90.000 TL ve 100.000 TL Brüt Maaş İçin (Tavan Sınırlı):

5 Yıl: 368.649 TL

10 Yıl: 737.298 TL

15 Yıl: 1.105.948 TL

20 Yıl: 1.474.597 TL

25 Yıl: 1.843.246 TL

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için mevcut iş yerinde en az bir tam yıl çalışmış olması yasal zorunluluktur. Temel kurallara göre iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi gerekir. Kendi isteğiyle (istifa) ayrılan çalışanlar genel kural olarak tazminat alamazlar.

Ancak bu kuralın bazı istisnaları mevcuttur:

-Emeklilik hakkının kazanılması,

-Erkek çalışanların askerlik görevi nedeniyle işten ayrılması,

-Kadın çalışanların evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi.

EMEKLİLİK YAŞINI BEKLEMEDEN TAZMİNAT ALMA KOŞULLARI

Belirli prim günü ve sigortalılık süresini dolduranlar, emeklilik yaşını beklemeden de istifa ederek kıdem tazminatını talep edebilirler:

8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası ilk sigorta girişi olanlar: 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim gününü tamamladıklarında ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7.000 prim gününü doldurduklarında ayrılabilirler.

1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2015 arası ilk sigorta girişi olanlar: Kademeli olarak 4.600 ile 5.300 gün arasında değişen prim şartını tamamladıklarında bu haktan yararlanabilirler.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı yasal olarak farklı kriterlere dayanır. Kıdem tazminatı doğrudan hizmet süresine göre hesaplanırken; ihbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshedileceğinin yasal süreler içinde karşı tarafa bildirilmemesi durumunda ortaya çıkar.

İş kanununa göre çalışma süresine göre uyulması gereken ihbar süreleri şu şekildedir:

6 aydan az çalışanlar için: 2 hafta

6 ay - 1,5 yıl arası çalışanlar için: 4 hafta

1,5 yıl - 3 yıl arası çalışanlar için: 6 hafta

3 yıldan fazla çalışanlar için: 8 hafta

Bu sürelere uymadan iş sözleşmesini ani olarak sonlandıran işveren, çalışana en fazla 8 haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Aynı kural, ihbar süresine uymadan işi bırakan çalışanlar için de geçerlidir.