Yapılan ankette katılımcılara “Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olması durumunda hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre CHP, oylarının çoğunu kaybediyor ve yüzde 13,9 seviyesine geriliyor. Araştırma, seçmenin önemli bir bölümünün CHP’den uzaklaştığını ortaya koyuyor.

AKP YÜKSELİŞTE

Ankete göre AKP oylarını yüzde 33’e yükselterek en yüksek desteğe sahip parti konumunda bulunuyor. DEM Parti yüzde 11,9, İYİ Parti yüzde 10,1, MHP ise yüzde 8 oranında oy alıyor. Diğer partiler arasında Anahtar Parti yüzde 6,9, ZAFER yüzde 5,9, YRP yüzde 3,8 ve TİP yüzde 2,9 oy oranına sahip. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,6 olarak belirlendi.

SİYASİ TABLODA DENGELER DEĞİŞİYOR

Anket sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde CHP’nin oylarının eridiğini ve seçmenlerin alternatif partilere yöneldiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu verilerin partiler arası dengelerin değişebileceğine işaret ettiğini belirtiyor.