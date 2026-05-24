Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nin tahliye edileceğine ilişkin tebligatın sabah saatlerinde yapılacağı iddiaları üzerine, gece yarısından itibaren genel merkez binası ve bahçesinde aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu CHP’liler nöbet tutmaya başladı. Sabah saat 07.30 sıralarında, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grubun genel merkeze girmek istemesi üzerine taraflar arasında itiş kakış yaşandı; çıkan arbedede söz konusu grup genel merkez çevresinden uzaklaştırıldı.

Kısa süre sonra aynı grup, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu’na destek veren bazı milletvekilleriyle birlikte yeniden CHP Genel Merkezi önüne yürüdü ve binaya girmeye çalıştı. Bu sırada genel merkezin dış kapısı kilitlenirken, bahçede bulunan parti yöneticileri yaşananlara tepki gösterdi.

'BUGÜN DE ERDOĞAN'

Öte yandan sabah saatlerinde genel merkez önüne gelen grup içinde yer alan bir kişinin AKP’li olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre söz konusu kişinin saatler önce "En kötü gün bugünse, bugün de Recep Tayyip Erdoğan" paylaşımı yaptığı, ardından Kılıçdaroğlu’na yakın grupla birlikte CHP Genel Merkezi önüne geldiği tespit edildi.