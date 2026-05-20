CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video siyaset gündeminde yer tutmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye 'Arınma' çağrısı yapmasının ardından CHP cephesinden en net tepki Genel Başkan Özgür Özel'den geldi.

Meclis’te 3 hafta önce partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, “mutlak butlan” talepli tartışmalara yönelik, “Saray’da mermer olacağına toprak ol bağrında güller yetişsin” dedi. Özel’in bu sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan bugün videolu mesajla yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video sonrası CHP lideri Özel, Gazete Pencere'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"- Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Aktoroslar Çetesi ile Butlancılar İttifakı’na, 19 Mart Darbecileriyle Parti İçi Darbecilere meydan okuyorum. Kurultay Seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum” diye konuştu

‘YAKIŞTIRMAM, ŞAŞIRIRIM’

- Özel, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ağzından "Ben mahkeme kararıyla geleceğim" diye bir şey duymadığını söyledi ve "Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey'in Saray'dan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım" dedi.