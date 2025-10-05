Kilo sorunu her zaman fazla yemekten kaynaklanmaz. Özellikle inatçı kiloların sebebi bazı hastalıklar olabilir.

Kilo derdinden de ancak bu hastalıkların tedavisiyle kurtulabilirsiniz…

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, işte bu hasta-lıkları ve kilo alımına etkilerini şöyle açıkladı:

Prof. Dr. Osman Erk

Tiroid bezi hastalıkları

Tiroid hormonlarının kanda çok az bulunması ve işlevlerini tam olarak yerine getirememesi durumunda ortaya çıkan hastalığa hipotiroidi adı verilir. Hipotiroidi, metabolizma üzerinde birçok olumsuz etki gösterir. Metabolizma yavaşladığı için kilo artışına yol açar.

Kilo artışı ise bozulmuş glikoz toleransına, şeker ve kalp-damar hastalıklarına yol açar.

Hormon bozuklukları

Leptin hormonu beyaz yağ dokusundan salgılanan ve dolaşıma girerek beyine kadar ulaşıp, orada yaptığı etkiyle iştahı azaltan bir hormondur. Uykusuzluk, stres, hızlı kilo verdiren diyetler nedeniyle vücutta azalır. Eksikliğinde kana leptin hormonu verilemez. Dolayısıyla iştah artar ve kilo alınır. Fazla kalori, tatlandırıcılar, fazla trans-doymuş yağlar ve rafine karbonhidratlar ise leptin direncine yol açarak obeziteye neden olur.

Polikistik over sendromu

Beyin, hipofiz bezi, yumurtalıklar, böbreküstü bezi ve diğer endokrin organlar arasındaki iletişimin bozulmasına bağlı olarak; üreme çağındaki kadınlarda en sık ortaya çıkan endokrin bozukluktur. Adet düzensizliği, tüylenme ve kilo problemleri ile kendini gösteren bir hastalıktır.

Böbreküstü bezi hastalıkları

Kortizol bir stres hormonudur ve yüksekliğinin yol açtığı tabloya ‘Cushing Sendromu’ adı verilir. Bu sorun, obezite ile beraberdir.

Diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyen kişilerin vücutlarında daha çok karın bölgesinde, göğüs ve koltuk altlarında görülen kırmızı-mor renkli çatlaklar; tansiyon yüksekliği; ay dede yüzü tabir edilen özellikle yanak bölgesinde yağ dokusu artışı ve karın bölgesinde yağ dokusu artışı varsa ‘Cushing Sendromu’ olasılığı düşünülmelidir.

Hastalıkta büyük olasılıkla beyinde hipofiz bölgesinde veya böbreküstü bezlerinde adenom söz konusudur.

Çevresel faktörler

Bazı ilaçlar ve hormonlar (kortizon kullanımı veya psikiyatride kullanılan bazı ilaçlar), yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam da kilo verememe nedenleri arasında yer alır.

Uyku apnesi

Uykuda belli aralıklarla solunum durması olarak tanımlanan uyku apnesi de şişmanlığa yol açabilir. Derin uyku başladığı zaman büyüme hormonu, yağları yakan hormon da salınmaya başlar.

Eğer bu hormonların salgılanmasında bir bozukluk olursa (horlama ve uyku apne sendromlarında buna çok sık rastlanır) vücutta bir yağlanma eğilimi ve obezite ortaya çıkar.

Endokrin-pankreas hastalıkları

İnsülin direnci, reaktif hipoglisemi, Tip 2 diyabet de obeziteye neden olur. İnsülin, kandaki şekerin kandan ayrılarak hücre içine girmesini sağlar.

Kanda yüksek olan insülin önceleri kan şekerini hücrelere sokar, ancak hücrelerin alabileceğinden daha fazla glikoz vücuda girerse insülin artık bu görevini yapamaz hale gelir.

GİZLİ ŞEKERE DİKKAT!

İnsülin hormonunun yeterince etkili olamamasına insülin direnci (rezistansı) adı verilir.

İnsülin direnci arttıkça pankreastan salgılanan insülin hormonu, pankreas bezinin yorulması nedeniyle azalır ve önce acıkma atakları olarak görülen şeker düşüklüğü (reaktif hipoglisemi) sonrasında da gizli şeker ve hatta şeker hastalığı ortaya çıkabilir.

İnsülin direnci kilo aldırır. Kilo arttıkça bu direnç artar ve şeker hastalığı görülme olasılığı yükselir.

Kan şekeri düşüklüğü nelere yol açar?

Reaktif hipoglisemi, diyabeti olmayan kişilerde yemeklerden bir müddet sonra oluşan ani kan şekeri düşmesidir. Kan şekeri düşünce sık yemek yenir. Özellikle glisemik indeksi yüksek, rafine karbonhidratların tüketilmesi bu tabloya yol açar. Bunun sonucu da şişmanlık olur… Tüm çabalarına rağmen kilo veremeyenlerin çoğunda reaktif hipoglisemi vardır.

Şeker hastalarının da büyük bir kısmı obezdir.