Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki albinolu yarışmacı yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmacı, zorbalandığına yönelik itirafıyla dikkat çekti.

ÇOCUKLUKTAN BERİ ZORBALANDI

ATV'de her pazartesi ve perşembe ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorular kadar yarışmacıların hayatları da ilgi görüyor. Yayınlanacak olan yeni bölümde duygulandıran anlara sahne olacak. Bir yarışmacının itiraf niteliğinde söylemleri izleyenleri hüzünlendirdi: ''Albinoyum, küçüklükten beri sürekli zorbalanan bir insanım. O bakışlara maruz kalmak çok farklı bir şey. ''





YARIŞMACILARIN HAYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Sadece bilgi yarışması değil, yarışmacıların hayat hikâyeleriyle de dikkat çeken program, bu bölümde bir kez daha duygusal yönüyle öne çıktı. Yarışmacının yaşadıkları, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, birçok izleyici destek mesajları paylaştı.