Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen “Kim Milyoner Olmak İster”de yarışmacı İlayda Çavdar, başarılı performansıyla 500 bin TL’lik soruyu açtırmayı başardı. Ancak kritik soruda verdiği cevap yarışmaya veda etmesine neden oldu.

10. SORUYA KADAR GELDİ

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacı İlayda Çavdar, doğru cevaplarla ilerleyerek 500 bin TL değerindeki 10’uncu soruya kadar geldi.

DİKKUYRUK SORUSU İZLEYİCİYİ DE MERAKLANDIRDI

Yarışmacının karşısına, “Dikkuyruk, hangi hayvanın küçük bir türüdür?” sorusu çıktı. Joker hakkı kalmayan yarışmacı bir süre düşündükten sonra “C- Akrep” cevabını verdi.

Ancak doğru cevabın “D- Ördek” çıkması stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. Bu soruyu doğru yanıtlaması halinde 1 milyon TL’lik soruyu görmeye hak kazanacak olan yarışmacı, yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrıldı.