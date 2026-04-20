Weddell Denizi’nde bilimsel araştırmalar yürüten uluslararası bir ekip, deniz haritalarında "tehlikeli bölge" olarak işaretlenen ancak içeriği bilinmeyen bir noktada, daha önce varlığı kaydedilmemiş bir ada keşfetti.

TEHLİKELİ NOTUYLA İŞARETLENEN BİR ALANA GİRDİLER

Alfred Wegener Enstitüsü’ne ait "Polarstern" adlı buz kıran gemisi, 8 Şubat’tan bu yana Larsen Buz Rafı’ndaki erimeyi ve iklim krizinin etkilerini incelemek üzere bölgede bulunuyordu. Bölgedeki şiddetli hava koşulları ve fırtına nedeniyle güvenli bir sığınak arayan mürettebat, Joinville Adası yakınlarındaki korunaklı bir bölgeye yöneldi.

Geminin rotası üzerinde, deniz haritalarında "tanımlanamayan seyrüsefer tehlikesi" notuyla işaretlenmiş bir alana girildiğinde, ekip başlangıçta kirli bir buzdağı sandıkları oluşumu incelemeye aldı.

"BİR ADA OLDUĞU KESİNLEŞTİ"

Alfred Wegener Enstitüsü su altı kartografisi uzmanı Simon Dreutter, keşif anını şu sözlerle aktardı:

"Pencereden dışarı baktığımızda oldukça kirli görünen bir buzdağı gördük. Ancak daha yakından incelediğimizde bunun bir buz kütlesi değil, bir kaya parçası olduğunu fark ettik. Rotamızı o yöne kırdığımızda karşımızdakinin bir ada olduğu kesinleşti."

UYDUDAN AYIRT EDİLEMİYORDU

Yapılan ilk incelemeler sonucunda yeni adanın fiziksel boyutları şu şekilde ölçüldü: Uzunluğu 130 metre, genişliği 50 metre, yüksekliği su seviyesinden 16 metre.

Uzmanlar, adanın şimdiye kadar fark edilememesinin nedenini, uydu görüntülerinde çevreleyen buzdağlarından ayırt edilememesi olarak açıklıyor.

HARİTALAR GÜNCELLENECEK

Keşfedilen bu yeni kara parçası, isimlendirme sürecinin ardından uluslararası deniz haritalarına resmen işlenecek. Bu adımın, bölgedeki gemi trafiği ve navigasyon güvenliği açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.