Günümüzde sağlıklı beslenme trendleri hızla değişirken, odağımız yeniden doğaya ve işlenmemiş tam tahıllara dönüyor. Diyetisyenlerin "kötü karbonhidrat" algısını yıkan açıklamalarıyla birlikte lif, mineral ve protein deposu olan tam tahıllar sofraların başköşesine yerleşiyor. Ancak bir tanesi var ki, hem besin değerleriyle hem de gizemli geçmişiyle diğerlerinden ayrılıyor o da amarant.

MODERN SOFRALARIN ANTİK MUCİZESİ

Aztekler ve İnkalar tarafından "mistik güçlere sahip" olduğuna inanılan amarant, aslında teknik olarak bir tohum olsa da "psödo-tahıl" yani yalancı tahıl kategorisinde değerlendiriliyor. Yüksek protein oranıyla dikkat çeken bu glütensiz süper besin, pirinç ve mısır gibi rakiplerini besin değerleriyle gölgede bırakıyor.

BU YÜZDEN "İYİ KARBONHİDRAT" TÜKETMELİYİZ

İngiliz Diyetetik Derneği'ne göre, bir tahılın "tam" sayılabilmesi için kepek, ruşeym ve endosperm bölümlerini koruması gerekiyor. Rafine edilmiş beyaz un ve şekerli atıştırmalıkların aksine tam tahıllar; B vitaminleri, demir, çinko ve magnezyum açısından zengin birer hazine.

Diyetisyen Ashli Greenwald’ın belirttiği gibi, bu gıdalar sadece doyurmakla kalmıyor içerdikleri fitobesinler sayesinde vücuttaki iltihabı azaltarak kalp hastalıkları, diyabet ve kanser riskine karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI KİNOADAN DAHA SAĞLIKLI

Beslenme uzmanı Kerry Torrens’e göre amarant; yulaf, kahverengi pirinç ve kinoayı geride bırakarak "en sağlıklı tahıl" unvanını hak ediyor. 2020 yılında yapılan bilimsel araştırmalar da bu iddiayı destekler nitelikte:

- Tam Protein Kaynağı: Tahıllarda nadiren bulunan ve beyin fonksiyonları için kritik olan lisin amino asidini içerir.

- Mineral Deposu: Kalsiyum, demir ve folik asit bakımından zengindir.

- Bağışıklık Dostu: Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içerir.

- Uzun Süre Tokluk: Lifli yapısı sayesinde kan şekerini dengeler ve iştahı kontrol altına alır.

MUTFAĞINIZDA BU ŞEKİLDE KULLANABİLİRSİNİZ

Hafif fındıksı tadıyla hem tatlılara hem de tuzlulara yakışan bu çok yönlü besini şu şekillerde tüketebilirsiniz:

- Proteinli kahvaltı: Yulaf lapası yerine amarant kullanarak güne enerjik başlayın.

- Sağlıklı atıştırmalık: Tavada mısır gibi patlatarak düşük kalorili bir cips alternatifi oluşturun.

- Glutensiz hamur işleri: Kurabiye ve ekmek tariflerinizde un yerine amarant unu kullanın.

- Zengin salatalar: Haşlanmış amarantı veya tatlı yeşil yapraklarını salatalarınıza ekleyin.

- Karışık tahıl pilavı: Nişastalı yapısından faydalanmak için kahverengi pirinçle karıştırarak pişirin.

- Fit pankekler: Sabah kahvaltılarınız için besleyici ve glütensiz pankekler hazırlayın.