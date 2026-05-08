Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, kıraathane görünümü verdikleri mekanları kumarhaneye çevirerek vatandaşları tuzağa düşüren organize suç örgütü, polisin titiz takibiyle gün yüzüne çıkarıldı. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık üç ay boyunca teknik ve fiziki olarak izlenen şebekenin, özellikle bölgedeki çiftçileri hedef aldığı belirlendi. Suç örgütünün, kumar masalarına yerleştirdikleri kadınlar aracılığıyla mağdurları oyuna teşvik ettiği, para kaybedenleri ise yüksek faizli borç ve zorla imzalatılan senetlerle kıskaca aldığı saptandı.

Şebekenin acımasız yöntemleri, soruşturma derinleştikçe kan donduran detayları ortaya koydu. Borcunu ödeyemeyen mağdurları ofislerde alıkoyarak ölümle tehdit eden şüphelilerin, birçok kişinin ev ve arsasına el koyduğu anlaşıldı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU DARP ETMİŞLER

Örgüt üyelerinin, borçlu bir babayı sindirmek için özel gereksinimli çocuğunu darbedecek kadar ileri gittiği tespit edildi. Tapu devirlerini dikkat çekmemek adına kendi üzerlerine yaptıkları ve kara para trafiğini farklı hesaplar üzerinden yönettikleri belirlenen şebekeye yönelik operasyon, Özel Harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Bursa merkezli operasyonda, biri Amasya’da askerlik görevini yürüttüğü sırada yakalanan şahıs dahil olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek, zorla imzalatılan senetler ve borç kayıtlarının tutulduğu ajandalar ele geçirildi. Halk üzerinde korku ve baskı kurarak haksız kazanç sağlayan suç örgütü üyeleri, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Yenişehir Adliyesi’ne sevk edildi.