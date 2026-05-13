Galatasaray'ın sahip olduğu Suada'da hak iddia edip dava açacığını söyleyen, parlamenter rejimden sıkıldığını belirten 2. Abdülhamit'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu kafe ve mağaza olarak kullandığı Osmanlı Köşkü'nü boşaltıyor.

AKP'ye verdiği desteklerle hatırlanan Nilhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kira bedellerinin öngörülmezliğinden yakınarak Paşalimanı'ndaki Nilhan Sultan Köşkü'nün faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.

SU ADAYI İSTERKEN KİRAYI ÖDEMEDİ

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Nilhan Osmanoğlu, kapatma kararını "artan kira bedelleri" sebebiyle aldığını ifade etti.

Nilhan Osmanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibarıyla restoran sektöründeki onuncu, Paşalimanı'ndaki sekizinci yılımızı tamamlarken, maalesef değişen şartların getirdiği bir yol ayrımındayız.

- Her geçen gün öngörülemez şekilde artan ve bir-iki yıl için milyonluk bantlara oturacak kira bedelleri giderler bizi bu kararı almaya sevk etti. Bizim inandığımız misafir ağırlama adabında, sırf bu astronomik maliyetleri ve kiraları karşılayabilmek adına, sizlerin önüne afaki rakamlarla menüler sunmak yoktur. Sırf çarklar dönsün diye kaliteden ve hakkaniyetten ödün vermeyi hiçbir zaman içimize sindiremeyiz.

- Bu ilkeler doğrultusunda Nilhan Sultan Köşkü Paşalimanı operasyonumuzu bugün itibarıyla sonlandırdığımızı duyurmak isteriz. Bir mekana veda ediyor olsak da duruşumuzdan ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmiş değiliz"