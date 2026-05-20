Kırıkkale’de kereste yüklü yabancı plakalı TIR’da çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yabancı uyruklu sürücü S.K. yönetimindeki çekici ve dorseden oluşan kereste yüklü TIR’ın motor kısmından seyir halindeyken duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek TIR’dan indi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR tamamen kullanılamaz hale geldi.

