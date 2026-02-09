Kış sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sivrisinekler görülmeye başlandı. Doç. Dr. Necla Birgül İyison, artan sivrisinek popülasyonuna ilişkin, "Kışı yaşamadığımız için daha erken sivrisinekler çıkabiliyor ve sezonsal dönemleri uzadığı için popülasyonları daha çok artıyor" dedi.

Küresel ısınma nedeniyle sivrisineklerin görünme zamanı ve sayısının arttırmasıyla ilgili birçok çalışma yapıldığının altını çizen İyison, "Dünyada hava ısındıkça sivrisinek popülasyonu da artıyor. Yapılan bir araştırmada 3 ayrı kafeste ısı 22, 24 ve 26 derecede bırakarak, en yüksek ısıda bulunan sivrisineklerin popülasyonunda en çok artık olduğu gösterilmiştir. Ülkemizde de ısının artmasıyla sivrisineklerin popülasyonunda bir artış gözlenmektedir. 20 yıl önce kışı yaşıyorduk ama şu anda küresel ısınmadan dolayı yaşamıyoruz. Dolasıyla kışı yaşamadığımız için daha erken sivrisinekler çıkabiliyor ve sezonsal dönemleri uzadığı için popülasyonları daha çok artıyor." diye konuştu.

Dr. İyison, sıcaklık düşmediği için sivrisineklerin aktivasyon dönemlerinin uzadığını aktararak, "Bir çalışmada sivrisineklerin 3 ayda aktive olduğu tespit edilmiş ama sıcak hava süresi arttığı zaman ve 6 aya kadar uzarsa o zaman bir sivrisinek yaklaşık olarak 200 yumurta bırakabiliyor. Bunların her biri tekrar 200 yumurta bırakıyor. Böylece binlerce yumurta bırakılmış oluyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan,tropikal kökenli 'Aedes aegypti' ve 'Culex' sivrisineklerinin artık Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde yerleşik görüldüğünü söyledi.

Aedes aegypti ve Culex türlerinin Batı Nil Ateşi'ni taşıdığını belirten Uzm. Dr. Ayhan, "Türkiye'de de bu türler görülüyor. Batı Nil Ateşi isminden de anlaşılabileceği gibi Nil Havzası'nda ve Afrika bölgesinde olması gereken bir enfeksiyon. Ama iklim değişikliği ile artık kuzey coğrafyalarında da görüldüğü biliniyor. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin haritasında da Türkiye'de bu sivrisineklerin ve dolayısıyla enfeksiyon ihtimallerinin olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Marmara Bölgesi, Trakya Bölgesi'nde doğrulanmış vakaların olduğu gösterilmiş. Ege Bölgesi'nde de bu vakalara geçen yıl rastlanmaya başladı. Örneğin Manisa'da Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında da 6 kişide bu enfeksiyon tespit edildi. Bu bize tehlikenin yavaş yavaş yaklaştığını, daha önce alışkın olmadığımız bazı enfeksiyon hastalıklarının yayılma ihtimalinin olabileceğini gösteriyor. Çünkü vektörler uygun ortamı bulduklarında hızla çoğalıyorlar" diye konuştu.

Sivrisinekler soğuk havalarda diyapoz olarak bilinen bir uyku haline girerek, sıcaklıklar tekrar yükselene kadar aktivitelerini yavaşlatıyorlar.

Son zamanlarda yaşanan soğuk hava dalgalarına rağmen sivrisinekler görülmeye başladı.

Uzmanlar bu yılki don olaylarının genellikle sivrisinekleri öldürecek kadar soğuk veya uzun süreli olmadığını söyledi.