Mayıs ayı başında Hiwot Fana Uzman Hastanesi’nde gerçekleşen doğumda, Bedria isimli kadın üç erkek ve iki kız bebek sahibi oldu. Hastane yetkilileri, gebeliğin yardımcı üreme teknikleri veya yapay döllenme (IVF) yöntemi kullanılmadan, tamamen doğal yollarla gerçekleştiğini doğruladı. Naif, Ammar, Munzir, Nazira ve Ansar adı verilen bebeklerin her birinin 1,3 ile 1,4 kilogram ağırlığında doğduğu bildirildi.

55 MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEKLEŞTİ

Hastane Başhekimi Muhammed Nur Abdullahi, doğal yollarla beşiz gebe kalma olasılığının yaklaşık 55 milyonda bir olduğunu vurguladı. Gebelik sürecindeki rutin kontrollerde doktorların sadece dört fetüs saptayabildiği, beşinci bebeğin ise doğum sırasında tespit edildiği açıklandı. Bebeklerin kilolarının prematüre doğum standartlarına göre hayatta kalma ve sağlıklı gelişim şansı için yeterli seviyede olduğu kaydedildi.

12 YILLIK BEKLEYİŞİN ARDINDAN GELEN SÜRPRİZ

Doğumu gerçekleştiren 35 yaşındaki anne, on yılı aşkın süredir çocuk sahibi olamadığı için toplumsal baskıya maruz kaldığını ve bu süreçte psikolojik olarak zorlandığını ifade etti. Tek bir çocuk sahibi olmayı dilerken beşiz bebek sahibi olmasının aile için büyük bir şok ve sevinç yarattığını belirten Bedria, geçimlerini tarımla sağladıkları için çocukların bakımı konusunda yerel yönetimlerden ve halktan destek beklediklerini dile getirdi.

Planlı sezaryen operasyonu ile dünyaya gelen beşizlerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği açıklandı. Hastane yönetimi, bebeklerin gelişim süreçlerinin normal seyrettiğini ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bu vaka, Etiyopya tıp tarihinde doğal yollarla gerçekleşen ve başarıyla sonuçlanan en nadir çoklu doğum vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.