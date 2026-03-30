Kamuoyunda Kısmetse Olur programıyla tanınan Ayça Beğen’in intihar girişiminde bulundu. Instagram hesabından "Hakkınızı helal edin" notuyla yaptığı paylaşım sonunda telefonlarını kapatan Beğen'e yakınları ulaştı. İntihar girişiminde bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Beğen’in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık durumuna dair net bilgiler paylaşılmadı. SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ Ayça Beğen'in ınstagram hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz"

