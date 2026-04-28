İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı sahilinde, iddialara göre “kız meselesi” yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda bir kişinin bıçaklandığı öne sürüldü.

OTOBÜSLERLE GELİP BASTILAR

İddiaya göre, tartışmanın ardından otobüslerle gelen kalabalık bir grup sahildeki mekâna geldi. Görüntülerde çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar yer aldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sahil boyunca yaşanan arbede sırasında tarafların birbirini kovalamadığı ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü. Bazı kişilerin yere düştüğü ve kalabalığın içinde sürüklendiği anlar dikkat çekti.

KAN AKTI

Kavga sırasında bir kişinin bıçaklandığı öne sürülürken, olayla ilgili resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.