Konya'nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde KYK Kız Yurdu'na giren bir erkek şahıs C Blok’un ikinci katına kadar çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Olay, yurtta kalan öğrenciler arasında korku ve tedirginliğe yol açtı.

KIZ ÖĞRENCİLER KORKTU

C Blok’ta hâlihazırda yalnızca bir kadın güvenlik görevlisi bulunduğu öğrenildi. Öğrenciler, yurda giriş-çıkışların daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirterek, erkek güvenlik görevlisi istihdam edilmesini talep etti. Bazı öğrencilerin yurt yönetimine doğrudan tepki gösterdiği ve taleplerini ilettiği ifade edildi.

Olayın duyulmasıyla öğrencilerin aileleri endişelendi ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Bazı aileler ilçe basın kuruluşlarından bilgi aldı. Yaşanan olayın ardından polis ve bekçiler yurt çevresinde görevlendirildi, resmi ve sivil ekipler denetimleri artırdı.

'POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI'

Konya Valiliği, söz konusu şahsın erkek öğrenci yurdunda kaldığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasının tamamı şöyle:

"04.04.2026 günü Ereğli ilçemizde bulunan Kız Öğrenci Yurdu çevresinde gerçekleştirilen rutin asayiş uygulaması sırasında, bir şahsın polis ekiplerimizi fark ederek kaçması üzerine yakalama çalışması başlatılmıştır.

Yapılan takip ve yakalama çalışması esnasında şahsın “dur” ikazına uymaması üzerine polis ekiplerimizce havaya bir el uyarı ateşi açılmıştır. Yakalanan şahsın erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden olduğu anlaşılmış, yakalama esnasında yurtta kalan öğrenciler arasında kısa süreli panik yaşanmıştır."