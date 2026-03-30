İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Bakırçay Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu’nda gece saatlerinde yaşanan olay, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Yangın merdiveninden içeri girmeye çalışan bir kişinin ihbar edilmesi üzerine ekipler kısa sürede müdahale etti.

İzmir Valiliği’nin açıklamasına göre, 29 Mart 2026 Pazar günü saat 00.10 sıralarında şüpheli U.K.’nin yurda girmeye çalıştığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde ihbar alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kaçamadan yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından idari süreç de başlatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında yurt müdürü N.D.D.’nin görevden alındığı bildirildi.