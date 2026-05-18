Dedesinin tabutu başında çektiği görüntüler nedeniyle sosyal medyada gündem olan Melek Bal’ın, Umut Akyürek’in kızı olduğu ortaya çıktı. Tepkilerin büyümesi sonrası konuşan ünlü sanatçı, kızının davranışını doğru bulmadığını belirtirken sosyal medya ve popüler kültür hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
''BEN DE TASVİP ETMİYORUM''
Yaşanan olay sonrası sessizliğini bozan Umut Akyürek, “Acımız çok taze. Maalesef kızımın yaptığı davranış son derece şuursuzca. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum” dedi.
''TİKTOK LAĞIM ÇUKURU''
TikTok’u da eleştiren sanatçı, platformun gençleri olumsuz etkilediğini savunarak, “TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
''GÜLŞEN GİBİLER YÜZÜNDEN BU HALDE''
Akyürek açıklamalarının devamında ise Hadise ve Gülşen’i hedef aldı. Ünlü isim, popüler kültürün gençler üzerindeki etkisini eleştirerek sahne şovlarının toplum yapısını bozduğunu öne sürdü:
''Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu halde... Bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek.''
Kızıyla ilgili yaşadığı sorunlara da değinen sanatçı, “Ben çocuğumu savunmuyorum. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm” sözleriyle dikkat çekti:
''Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. "Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm. Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım.''
