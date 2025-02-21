Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı 'Kızıl Goncalar'dan izleyiciyi üzen bir haber geldi.

Dizinin ilk bölümünden beri kadroda olan iki oyuncu daha 'Kızıl Goncalar'a veda ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen dizinin 'Hande'si Duygu Sarışın ile 'Seçkin'i Tuğrul Tülek, senaryo gereği evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla'ya yerleşecek.

Bu arada 'Kızıl Goncalar'a yakında 'Psikolog Özge' rolüyle Esra Ronabar'ın dışında bir oyuncu daha gelecek. 'Aziz'in (Settar Tanrıöğen) damadı 'Rıza' rolüyle ekibe katılacak oyuncunun kim olacağı henüz belli olmadı.