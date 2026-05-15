Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı video, kadınların toplumsal yaşamdaki yerine ilişkin gerici söylemleri nedeniyle tepki topladı. Kadınların çalışma yaşamından çekilmesini savunan ve şeriat çağrısı içeren klipte yer alan ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“EVDE KALSIN KIZLAR” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Söz ve bestesinin Mehmet Güvercin’e ait olduğu belirtilen videoda, kadınların çalışma hayatında yer almaması gerektiği yönünde ifadeler kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben hazırlanan şarkıda, “Evde kalsın kızlar, ne olur Reis” sözleri tekrar edildi. Videoda ayrıca kadınların çalışmasının aile yapısını bozduğu öne sürülürken, “Kanunlar şeriat olsun be Reis” ifadelerine de yer verildi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından kadın haklarına yönelik ayrımcı söylem ve laik yaşamı hedef alan ifadeler nedeniyle eleştirildi. Çok sayıda kullanıcı, Kızılay gibi kamusal sorumluluğu bulunan bir kurumun yöneticisinin bu tür söylemlerle gündeme gelmesine tepki gösterdi. Konuya ilişkin Türk Kızılayı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Tepkilerin büyümesinin ardından Cafer Beydilli’nin söz konusu videoyu sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü. Ancak paylaşımın ekran kayıtları ve görüntüleri sosyal medyada yayılmaya devam etti.

Cafer Beydilli(Kızılay Kayseri Şube Başkanı)