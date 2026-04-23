“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Fatih karakteriyle tanınan Doğukan Güngör’ün son hali dikkat çekti; bir dergi gecesinde kameralara poz veren oyuncunun yanaklarının şiş görünmesi üzerine sosyal medyada kilo aldığına dair yorumlar yapıldı.

ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Fatih karakteriyle tanınan oyuncunun son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir davete katılan Doğukan Güngör’ün fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Oyuncunun yanaklarının daha dolgun görünmesi nedeniyle “kilo aldığı” yönünde yorumlar yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise görüntünün ışık ve çekim açılarından kaynaklanabileceğini savundu.





AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Gündem olan iddiaların ardından Doğukan Güngör’den de açıklama geldi. Oyuncu, “Kontrol dışı bir durum yok, müsterih olun” ifadelerini kullanarak söylentilere yanıt verdi. Güngör ayrıca spor yaptığı anlardan kareler paylaşarak formda olduğunu gösterdi.





DİZİDEKİ AYRILIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

“Kızılcık Şerbeti”nin Fatih’i Doğukan Güngör’ün, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun diziden çıkarıldığı haberleri magazin basınına damga vurmuştu. Doğukan Güngör'ün Haysiyet adlı yeni diziyle ekranlara geri döneceği açıklandı.