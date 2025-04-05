Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda edeceği öğrenildi. Üç sezondur ekranlarda olan ve Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide önemli bir ayrılık yaşanacak. Başrol oyuncularından Pembe’yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, dizinin kadrosundan ayrılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı senaryoya göre Pembe karakterinin hikâyesi sona erdi. Bu nedenle, Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma kararı alındı.

Ayrıca, dizinin 3. sezonunun final tarihi de belli oldu. Yönetmen koltuğuna Aydın Bulut'un oturduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finalini 30 Mayıs tarihinde yapacak ve 103. bölümüyle 3. sezonu tamamlayacak.