Gazeteci Emin Pazarcı’nın kızı Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın çakarlı araçla stadyuma gittiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki çekmişti. Tartışmaların büyümesi üzerine sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine sert yanıtlar veren Pazarcı’nın, Akşam Gazetesi’ndeki yazılarına ara verilmiş ve izne çıkarıldığı açıklanmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün gazetede yeni bir görev değişikliği daha yaşandı. Uzun yıllardır Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan ve Ankara Temsilciliği görevini sürdüren Emin Pazarcı’nın görevine son verilerek gazete ile yollar ayrıldı. Pazarcı’nın yerine Ankara Temsilciliği görevine Yusuf Alabarda getirildi.

İKİ GÖREVİ BİRDEN YÜRÜTECEK

Yeni görevine ilişkin açıklama yapan Yusuf Alabarda, Akşam Gazetesi’ndeki köşe yazarlığını sürdürürken aynı zamanda SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevine de devam edeceğini duyurdu.

Uzun yıllardır medya ve savunma yayıncılığı alanında çalışmalar yürüten Alabarda’nın, yeni dönemde gazetenin Ankara merkezli haber akışını ve başkentteki faaliyetlerini koordine edeceği belirtildi.

Alabarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“TürkMedya Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Ahmet Bayraktutar’ın tensipleriyle asırlık çınar Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevine getirildim. Allah utandırmasın.”

'EL SIKIŞIP AYRILDIM'

Görevden ayrılan Emin Pazarcı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Gazetedeki görevinden karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını belirten Pazarcı, şu ifadeleri kullandı:

“Akşam Gazetesi'nden anlaşıp ve Ankara'daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ankara Temsilciliğine getirilen Yusuf Alabarda'ya yeni görevinde başarılar dilerim.”

YUSUF ALABARDA KİMDİR?

Yusuf Alabarda, Kara Harp Okulu’ndan 1992 yılında mezun oldu. Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi alanındaki yüksek lisans eğitimini ABD’de bulunan Naval Post Graduate School’da tamamlayan Alabarda, uluslararası güvenlik alanındaki akademik çalışmalarını ise Türkiye’de sürdürdü.