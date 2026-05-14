Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte klima kullanımı yeniden gündeme gelirken, uzmanlar cihazın daha verimli çalışması için dikkat edilmesi gereken bir yönteme işaret etti. Aktarılan bilgilere göre klimayı doğrudan soğutma modunda çalıştırmadan önce birkaç dakika fan modunun kullanılması, ortam sıcaklığının dengelenmesine yardımcı oluyor.

KLİMANIN DAHA KISA SÜREDE ETKİLİ SOĞUTMA YAPMASINI SAĞLIYOR

Kumandada yer alan “Fan” veya “Air Circulation” modu, odadaki sıcak havanın dolaşımını sağlayarak klimanın daha kısa sürede etkili soğutma yapmasına katkı sunuyor. Özellikle uzun süre kapalı kalan veya yoğun güneş alan alanlarda bu yöntemin daha etkili olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre fan moduyla başlayan kullanım, kompresör üzerindeki yükü azaltırken enerji tüketiminin düşmesine de yardımcı olabiliyor. Bu sayede cihazın daha kontrollü çalıştığı ve elektrik tüketiminde tasarruf sağlanabileceği ifade edildi.

FİLTRELERİ DE KORUYOR

Ayrıca fan modunun düzenli kullanımının klima içindeki hava akışını desteklediği, filtrelerde biriken tozların daha dengeli şekilde toplanmasına katkı sunduğu belirtildi. Bu durumun özellikle hassas bünyeye sahip kişiler açısından daha konforlu bir kullanım sağlayabileceği aktarıldı.

Uzmanlar, klima performansını artırmak için düzenli filtre temizliği yapılmasının ve cihazın uygun sıcaklık seviyelerinde çalıştırılmasının da önemli olduğuna dikkat çekti.