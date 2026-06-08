2025’te çoğu KOBİ, kredi için gittiği bankalardan eli boş dönmüştü. Bu yıl da aynı yoğunluğun yaşanabileceği belirtildi. TOBB, KGF ve bankaların iş birliğinde verilecek kredide ilk dilimde toplam limit 25 milyar lira olarak belirlendi. Bir firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerinde ise yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak.

‘KİMSEYE YETMEZ’

“Bu faiz oranları ile insanların ayakta kalma şansı yok” ifadelerini kullanan İTO Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komite Üyesi Musa Evin, “Kredilerde faiz oranları yüksek. Bir de dosya masrafı, komisyon çıkıyor. Bu kredilerin bu şekilde verilmesi esnafa can suyu olacağına sadece yataktaki hastanın ömrünü uzatıyor. Bunun önüne geçmek lazım” diye konuştu.

Destek kredisindeki toplam limiti de eleştiren Evin, “Bu kimseye yetmeyecek. Dostlar sadece alışverişte görsün” dedi. Enflasyonla mücadele süreci için de Evin, “Enflasyonun düşeceğini ümit ediyoruz. Ama kaç senedir deği- şen bir şey olmadı” açıklamasını yaptı.

Piyasa, siyasi gündemle sıkıştı

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, "24 ay için belirlenen yüzde 36’lık faiz oranı çok yüksek. Kredi maliyeti, Merkez’in ve OVP’de belirlenen hedefin üzerine çıkacak" ifadelerini kullandı. Destek kredisinde toplam limitin en az 50 milyar lira olması gerektiğini aktaran Önel, "Şu anda piyasada nakit akışı ile ilgili ciddi sıkıntı var. Hem son dönemde yaşanan siyasi olaylardan hem de savaş etkisi ile piyasa çok sıkıştı” diye konuştu.