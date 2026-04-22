Sosyal medya platformlarında yayılan "Kobra Murat öldü" paylaşımları, kısa sürede gündem teşkil etti. Haberlerin hızla yayılması üzerine bir açıklama yapan Murat Divandiler, vefat haberlerinin bir isim ve lakap benzerliğinden kaynaklandığını bildirdi.

KARIŞIKLIĞIN NEDENİ MANİSA'DAKİ VEFAT HABERİ

Yapılan incelemeler sonucunda, Manisa’da yaşayan ve çevresinde "Kobra Murat" lakabıyla tanınan bir vatandaşın evinde ölü bulunduğu saptandı. Bu olayın yerel basına yansımasının ardından, kamuoyunda vefat eden kişinin ünlü sanatçı Murat Divandiler olduğu yönünde yanlış bir algı oluştuğu belirlendi.

MURAT DİVANDİLER'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Hakkında çıkan iddialar üzerine takipçilerini bilgilendiren Murat Divandiler, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım"

SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİ KİRLİLİĞİ TEYİT EDİLDİ

Kobra Murat'ın yaptığı açıklama ile birlikte, sosyal medyada şok etkisi yaratan iddiaların asılsız olduğu tescillendi. Manisa'da hayatını kaybeden vatandaşın kimlik bilgilerinin sanatçı ile karıştırılması, dijital platformlardaki bilgi kirliliğinin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Divandiler, arayan ve soran tüm sevenlerine teşekkür ederek görevine devam ettiğini bildirdi.