Son yıllarda enerji sektöründeki yatırımları ile dikkat çeken Koç Holding, iştiraklerinden Aygaz ile milyonlarca euroluk yeni bir yatırıma imza attı.

Aygaz'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim ile, 234 milyon euro bedel ile iki adet yeni nesil LPG gemisi için sözleşme imzaladığını açıkladı.

2028 VE 2029 YILLARINDA TESLİM EDİLECEK

Aygaz, yatırımın arka planına dair stratejik bir detayı da kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre; üretici firma ile ilk niyet mektubu aslında 12 Mart 2026 tarihinde imzalandı. Ancak şirketin ticari rekabet avantajını kaybetmemesi ve menfaatlerinin korunması amacıyla, nihai anlaşma sağlanana kadar bu bilgi gizli tutuldu. Resmi imzaların atılmasıyla birlikte süreç şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyuruldu.

Bu dev adımın, Aygaz’ın tedarik zincirinde büyük bir katma değer yaratması ve küresel deniz taşımacılığındaki rolünü pekiştirmesi bekleniyor.

Kapasiteyi büyük ölçüde artıracak bu gemilerden ilkinin 2028’in son çeyreğinde, ikincisinin ise 2029’un ikinci çeyreğinde filoya katılması planlanıyor.

Dev bütçeli bu yatırımın ödemesi, gemiler teslim edilene kadar taksitler halinde yapılacak. HD Hyundai Samho tarafından üretilecek gemilerin her birinin maliyeti yaklaşık 117 milyon dolar olacak. Olası teknik eklemelerle birlikte toplam yatırımın 234 milyon doları bulması öngörülüyor.