Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu Tüpraş, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirim ile A grubu paylarının bir bölümünün hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile kurumsal yatırımcılara satılacağını duyurdu.





Nominal değeri 1 TL üzerinden 30 milyon adet payın satılacağı belirtilen açıklamada, işlemlerin şirketin çıkarılmış sermaye oranının yaklaşık yüzde 1,6'sına denk geldiği ifade edildi.



7,5 MİLYAR TL NAKİT GİRİŞİ SAĞLANACAK



Paylar, halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte ve toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması bekleniyor. Devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte Tüpraş'ın halka açıklık oranı yüzde 48,3'e yükselecek.



Satış işleminin toplam miktarı, satış günü Tüpraş hisselerinin güncel değerine göre belirlenecek. Mevcut şartlar altında lot başına 250,5 TL'den satışa sunulan Tüpraş hisselerinin devredilmesiyle birlikte Koç Holding'in kasasına yaklaşık 7,5 milyar TL'lik bir nakit girişinin sağlanması beklenmekte.







Şirket tarafından yapılan KAP açıklaması şu şekilde:





"Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("Tüpraş") sermayesinde sahip olduğumuz A grubu payların toplam 30.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının ("Paylar") (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %1,6), hızlandırılmış talep toplama yöntemi (accelerated bookbuilding) ile yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi ("İşlem") kapsamında Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci bugün başlamıştır.

Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacaktır.

Toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi planlanan İşlem için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.

İşlem'in Şirketimizin portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliğimizin %4,8 olması ve Tüpraş'ın halka açıklık oranının %48,3'e yükselmesi beklenmektedir. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin %51,2'sini, doğrudan sahip olduğu %4,8'lik pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu %46,4'lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir.

Ortaklığımız ve Enerji Yatırımları A.Ş., İşlem sonrasında sahibi olacakları Tüpraş payları için, birtakım mutat istisnalar ve Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar'ın izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü vermiştir.

Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir"