Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu Yapı Kredi Bankası üzerinden milyarlık bir yatırıma hazırlanıyor.



Yaz aylarında yapılan açıklama ile Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. üzerinden 1 milyar 185 milyon TL'lik sermaye artırımına gidilmiş, elde edilen gelirin ise kripto varlık platformunun kurulumuna yönlendirileceği duyurulmuştu.



KOÇ'UN BEKLEDİĞİ ONAY GELDİ



Uzun yıllardır varlığını sürdürdüğü bazı sektörlerdeki yatırımlarını geri çeken Koç Holding, sağlık ve dijital varlıklar alanındaki yatırımlarını artırmayı sürdürüyor.



Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada “Yapı Kredi Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ" ünvanlı yeni bir platform kurulması talebine onay verildiği açıklandı.

