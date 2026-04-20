Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından paylaşılan son nüfus projeksiyonları, kıta genelinde derinleşen yaşlanma sorununun demografik yapıyı sarsmaya devam edeceğini ortaya koydu. Güncel verilere dayanan rapora göre, Avrupa Birliği'nin toplam nüfusunun 2100 yılına kadar yaklaşık 53 milyon kişi azalarak 398,8 milyona gerilemesi bekleniyor. Bu tablo, önümüzdeki 75 yıllık süreçte AB nüfusunun yüzde 11,7 oranında bir kayba uğrayacağı anlamına geliyor.

2029'DA ZİRVEYİ GÖRÜP ÇAKILMAYA BAŞLAYACAK

2025 yılı itibarıyla 451,8 milyon olan AB nüfusunun, 2029 yılında 453,3 milyonla zirve noktasına ulaşacağı öngörülürken, bu tarihten itibaren kalıcı bir düşüş trendine girileceği tahmin ediliyor.

Projeksiyonun en dikkat çekici kısmını ise yaş grupları arasındaki dengesiz değişim oluşturuyor. Veriler, 2025-2100 döneminde çocuk, genç ve çalışma çağındaki nüfus oranlarında ciddi bir gerileme yaşanacağına işaret ediyor.

Bu süreçte 0-19 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının yüzde 20'den yüzde 17'ye, 20-64 yaş grubunu kapsayan çalışma çağındaki nüfusun payının ise yüzde 58'den yüzde 50'ye düşmesi bekleniyor.

YAŞLI NÜFUSU ARTACAK

Genç nüfustaki bu daralmaya karşın, yaşlı nüfusun toplum içindeki ağırlığı hızla artıyor. Rapora göre, 2025 yılında yüzde 16 olan 65-79 yaş grubunun payının yüzyıl sonunda yüzde 17'ye çıkacağı, asıl çarpıcı artışın ise 80 yaş ve üzeri grupta yaşanacağı öngörülüyor.

Güncel olarak yüzde 6 seviyesinde bulunan 80 yaş ve üzeri nüfus oranının, 2100 yılında yüzde 16'ya kadar yükselerek toplumun önemli bir kesimini oluşturacağı tahmin ediliyor.