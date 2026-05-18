Olay, saat 15.00 sıralarında Topçular Mahallesi Arzu Sokak’ta meydana geldi.
İnşaat için temel kazısı yapılan bölgede toprak kayması oldu. Kayan toprak kütlesi inşaat sahasına yayıldı.
Üst kısımdaki 5 binanın alt kısmı boşaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
5 BİNA MÜHÜRLENDİ
Ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından risk taşıdığı belirtilen 5 bina tahliye edilerek mühürlendi. Binalarda yaşayanlar konukevlerine ve yakınlarına gitti.
Beş binadan 56 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.