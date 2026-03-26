Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın sözleşmesi sezon bitimiyle birlikte sona eriyor. Genç teknik direktör, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında sözleşmesinin henüz uzatılmamasıyla ilgili soruya "Henüz net bir görüşmemiz olmadı ama hedeflerim, hayallerim Kocaelispor'la Avrupa kupalarına katılabilmek" yanıtını vermişti. Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Kocaelispor, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Süper Lig'de Kocaelispor'u 27 maçta yöneten Selçuk İnan; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 1.22 maç başına puan ortalamasına sahip. 33 puanlı Kocaelispor, 27. hafta itibarıyla Süper Lig'in 8. sırasında yer alıyor.

