Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Çevreye yayılan kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, bölgede yaptıkları kontrolde cesetle karşılaştı ve durumu yetkililere bildirdi.

KÖTÜ KOKU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen cesedin yaklaşık bir aydır bölgede bulunduğu değerlendirildi.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Parçalanmış halde bulunan ceset nedeniyle ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi.

CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.