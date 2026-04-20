Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı’nda eğitim gören 26 yaşındaki kursiyer Kenan Çakır, dün akşam saatlerinde yüksek ateş şikâyetiyle rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
KAYSERİ’DE DEFNEDİLECEK
Kayseri Olay'ın haberine göre hayatını kaybeden Kenan Çakır’ın cenazesinin memleketi Kayseri’de defnedileceği öğrenildi. Çakır’ın cenazesinin bugün kılınacak cenaze namazının ardından Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.