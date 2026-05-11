Irak yönetimi, son yılların en stratejik enerji buluşlarından birine imza atarak ülkenin güneyindeki Necef vilayetinde, Suudi Arabistan sınırına yakın bir noktada devasa bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu.

Bağdat’a yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta bulunan sahada, sadece bir arama bloğunda dahi 8,8 milyar varili aşkın ham petrol rezervi tespit edildi.

Irak’ın enerji geleceği için dönüm noktası olarak nitelendirilen bu bölgede, Çinli enerji devi ZhenHua Oil’in iştiraki Qurnain Petroleum Limited aracılığıyla sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına başladığı bildirildi.

Çinli şirketin, sahanın ticari faaliyete geçmesi için hızlandırılmış bir yatırım planı sunması, Pekin’in bölgedeki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

KÜRESEL REZERVİN YÜZDE 9'UNU ELİNDE BULUNDURUYOR

Dünyanın en büyük beşinci kanıtlanmış petrol rezervine sahip olan Irak, yaklaşık 145 milyar varillik kapasitesiyle küresel rezervlerin yüzde 9’unu elinde bulunduruyor. Ancak bölgedeki jeopolitik gerilimler ve ABD ile İran arasındaki çatışmalar, Irak ekonomisinin can damarı olan petrol ihracatını ciddi şekilde sarsmış durumda.

Savaş öncesinde günlük 4,5 milyon varil üretimle OPEC’in üçüncü büyük üreticisi konumunda olan Bağdat’ın, ihracat gelirlerinin son aylarda dramatik bir düşüş yaşadığı kaydedildi. Şubat ayında 6,81 milyar dolar olan petrol geliri, ihracatın 18,6 milyon varile gerilemesiyle Mart ayında yüzde 71 oranında azalarak 1,96 milyar dolara kadar düştü.