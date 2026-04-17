Suriye Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisinin yeniden inşasında kritik rol oynaması beklenen Suriye Madencilik Şirketi’nin (SMC) kuruluşunu, doğal kaynakların modern bir ekonomik vizyonla yönetilmesi adına stratejik bir dönüm noktası olarak ilan etti.

Enerji Bakanlığı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kamu iktisadi teşekkülü statüsünde faaliyet gösterecek olan SMC’nin, madencilik sektörünü geleneksel bürokratik engellerden arındırarak şeffaf ve verimli bir yönetim modeline taşıyacağı vurgulandı.

HAM MADDELERİ DÖNÜŞTÜRECEKLER

Özellikle fosfat, bazalt ve petrol şisti gibi stratejik ham maddelerin sadece ham madde olarak ihraç edilmesi yerine, yerel sanayide işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve bu yolla devlet gelirlerinin maksimize edilmesi hedefleniyor.

Hükümetin geniş kapsamlı reform paketinin bir parçası olarak değerlendirilen bu adım, elektrik ve su sektörlerini de kapsayan devlet varlıklarının ticari etkinlikle yönetilmesi stratejisiyle tam uyum sağlıyor.

YERLİ YABANCI YATIRIMLARI TEŞVİK EDECEK

Şirketin kuruluşuyla birlikte, yerli ve yabancı yatırımları teşvik edecek esnek iş modellerinin hayata geçirilmesi, böylece yaptırımların ötesinde küresel ölçekte rekabetçi bir madencilik mevzuatının oluşturulması amaçlanıyor.

Bu vizyon çerçevesinde, özellikle maden sahalarının bulunduğu bölgelerde kurulacak sanayi tesisleri vasıtasıyla yerel kalkınmanın tetiklenmesi ve genç nüfus için yeni istihdam sahalarının açılması planlanıyor.