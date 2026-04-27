Olay, dün akşam Bahçelievler Mahallesi sahilinde meydana geldi. "Poizi" ismiyle bilinen şarkıcı Barış Anaç’ın konserinin alanına yakın bir noktada Emre Sinmez denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Sinmez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Emre Sinmez, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sinmez, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emre Sinmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

