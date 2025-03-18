Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. Endeks, 2025 Şubat itibarıyla 170,5 seviyesine ulaştı.

Yıllık bazda incelendiğinde, konut fiyatları nominal olarak yüzde 31,3 yükselirken, enflasyondan arındırılmış reel bazda yüzde 5,6 oranında geriledi.

TCMB açıklamasında, "Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 170,5 seviyesinde gerçekleşmiştir" denildi.

ENFLAZ ARTIŞ İZMİR'DE

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,3 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 28,4, Ankara'da yüzde 37,2 ve İzmir'de yüzde 32,7 yükseldi.