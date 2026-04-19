İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile 20 yaşındaki Arıkan Arı isimli genç arasında ilginç bir tartışma yaşandı.

İYİ Partili Gürban, tartıştığı gencin kurduğu bir dernek aracılığıyla genç kızları kandırdığını iddia etti. Ayrıca 20 yaşındaki gencin kendisini 'ölümle' tehdit ettiğini de öne sürdü. Bu gelişmelerin ardından İYİ Partili vekil, sosyal medya hesabından kendisinin yer aldığı konvoylu bir klip paylaştı.

'ÇİTFLİĞE GEÇTİM HADİ ÇAY SOĞUMASIN'

Tartıştığı genci de etiketleyerek, "Bahsettiğin başkaları da kimse onları da al gel bebe. Ağa babalarını da al gel. Çiftliğe geçtim hadi çay soğumasın" notunu düştü.

'20 YAŞINDAKİ GENCE RACON KESİYOR'

Arıkan Arı isimli genç de İYİ Partili vekile, "TBMM’de çakarlı araç konvoyuyla 20 yaşındaki bir gence 'racon' kesmeye çalışan vekiller var. Biz nasıl bir Türkiye’de yaşıyoruz böyle?" şeklinde cevap verdi.

'DEMEK Kİ BİZ BÖYLE VEKİLLERİ HAK EDİYORUZ'

Gurban'ın lüks araçlı konvoy paylaşımı X'te 700 bin görüntülenme alırken, 600 de yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Bu nasıl bir vekil Allah aşkına ya. Şu Meclis'e gönderdiğiniz insanların düzeyine seviyesine bir bakınız. Sokaklar psikopat dolu.. Neden acaba?

- Milletvekili olmanız inanılmaz gerçekten. Allah bu millete güç kuvvet versin. Şu video içinde bulunduğumuz durumun en acı özeti. Yazık.

- Bu şekilde görgüsüzlükten zevk almak da ayrı bir iticilik. Allah şifa versin inşallah...

- Siz mafya mısınız? Ya da gençlere mayfacılığı, raconu mu özendiriyorsunuz? Şimdi sayın vekilim ben bu paylaşımınızdaki alt metni anlayamadım bir aydınlatır mısınız?

- Pardon da sayın(?) milletvekili, bu editleri 10 yaşındaki çocuklar yapıyor. Siz kaç yaşındasınız Allah aşkına?

- İnanmak çok zor! Demek ki biz millet olarak bu kafaları vekil olarak hak ediyoruz. Vah bizim halimize...