Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 48 yaşındaki sürücü Arif Soylu yaralandı, yanında bulunan 20 yaşındaki Ali Soylu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre Konya- Adana kara yolu Karapınar ilçesi yakınlarında seyir halinde bulunan Arif Soylu idaresindeki 38 AHF 085 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada sürücü Arif Soylu yaralandı, yanında bulunan Ali Soylu ise yaşamını yitirdi. Soylu, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

