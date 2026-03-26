Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 24 Ekim 2022’de meydana gelen olayda; ilkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan E.K., uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanma yetilerinde kalıcı hasar oluştu. Ailenin açtığı davayı karara bağlayan Manisa 2'nci İdare Mahkemesi, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine hükmetti. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi.

ÇOCUK LEHİNE KARAR

Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL’nin ödenmesine karar verdi. Kararın ardından E.K.'nin Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukatı Muhammet Fatih Demir tarafından Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’ne başvuru yapıldı.

'KARAR, SAKATLIĞI ORTADAN KALDIRMAYACAK'

Avukat Muhammet Fatih Demir, dava sürecinin iki yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Mahkeme kararında özellikle vurgulandığı üzere; idarelerin yalnızca hayvan bakımevleri kurması veya kısırlaştırma faaliyetlerinde bulunması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin eksiksiz şekilde yerine getirildiği anlamına gelmemektedir. İdareler, kamu hizmetini ifa ederken hizmetin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamakla da yükümlüdür. Bu kapsamda, yurttaşların kamusal alanlarda huzur ve güven içinde yaşama ve seyahat etme hakkının korunması, idarenin temel pozitif yükümlülükleri arasındadır. Şehirlerimizde sahipsiz ve saldırgan köpeklerin oluşturduğu tehlike, ciddi ve telafisi güç zararlara yol açabilmektedir. Bu zararların giderilmesi, yerel idarelerin kamu hizmetini gereği gibi ve etkin şekilde sunma yükümlülüğünün doğal bir sonucudur. Yerel idareler, sahipsiz ve saldırgan köpeklerin doğurabileceği tehlikeleri önlemek, gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri zamanında almak ve kamu düzenini sağlamakla yükümlüdür. Müvekkilim E.K. lehine hükmedilen tazminat miktarı, kendisinin sağlık ve bakım ihtiyaçları için önemli bir katkı sunacak olsa da ne yazık ki bir ömür sürecek olan sakatlığını ortadan kaldıramayacaktır. Bu sebeple, mahkeme kararını tazminat miktarı yönünden istinaf etme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.