Üçüncü kez EuroLeague Şampiyonluğunu kazanan, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı’nın bayrakları İstanbul’daki üç büyük köprüye asıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Dev bayraklar İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerini süsledi. Bayrakların köprülere asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli ekibimize yardımcı oldu.'' ifadeleri kullanıldı.