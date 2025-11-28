Omuz, dirsek, diz ve ayak çevresinde sık görülen, eklemlerde ani başlayan ağrı ve şişlik ile kendini gösteren Bursit, tedavi edilmediği durumunda hareket kısıtlılığına neden olabiliyor. Uzmanlar ise bu konuda uyarılarda bulunuyor.

BURSİT'İN BELİRTİLERİ

Vücuttaki kemik, kas ve tendonlar arasında yastık görevi gören bursa adlı küçük keseciklerin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bursit, özellikle tekrarlayıcı hareket yapan kişilerde yaygın görülen bir rahatsızlık olarak dikkat çekiyor. En sık omuz, dirsek ve kalça eklemlerinde rastlanan hastalık, bölgede şişlik, kızarıklık, hassasiyet ve sıcaklık artışı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİYOR

Uzmanlara göre bursitin en yaygın nedeni, eklemlere uzun süreli baskı uygulanması ve aynı hareketlerin sürekli tekrarlanması. Sporcular, marangozlar, bahçe işleriyle uğraşanlar ve uzun süre diz çöken çalışanlar risk grubunda yer alıyor. Ayrıca romatoid artrit, gut ve diyabet gibi hastalıklar da bursit gelişme ihtimalini artırıyor.

İleri yaş, kötü duruş, düşme, travma ve fiziksel aktivitelerde aşırı yüklenme bursitin diğer nedenleri arasında bulunuyor.

BELİRTİLERİ SAKIN GÖRMEZDEN GELMEYİN

Bursitin en temel belirtisi ağrı olsa da, hastalıkla birlikte şu şikayetler de görülebiliyor:

Hareketle artan eklem ağrısı

Şişlik ve hassasiyet

Ciltte kızarıklık veya morarma

Sıcaklık artışı

Ateş ve üşüme (enfeksiyon durumunda)

Bu belirtiler gözlendiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması öneriliyor.

Bursit şüphesiyle başvuran hastalarda doktorlar ilk olarak fizik muayene yapıyor. Tanıyı kesinleştirmek için röntgen, ultrason ve MR görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabiliyor. Enfeksiyon ihtimaline karşı tam kan sayımı yapılırken, bazı durumlarda bursa kesesinden sıvı örneği de alınabiliyor.

TEDAVİNİN İLK ADIMI DİNLENME

Uzmanlar, bursit tedavisinde en önemli adımın iltihaplı bölgenin dinlendirilmesi olduğunu belirtiyor. Etkilenen ekleme baskı yapan hareketlerden uzak durmak, iyileşme sürecini hızlandırıyor. Evde uygulanabilecek destekleyici yöntemler ise şöyle:

Buz kompresi

Ağrı kesici ilaçlar

Bölgeyi yüksekte tutmak

Isı uygulaması

Atel, askı veya destek kullanımı

İlerlemiş vakalarda fizik tedavi, kortikosteroid enjeksiyonları ve enfeksiyon varlığında antibiyotik tedavisi gündeme gelebiliyor.

RİSKTEN KORUNUN

Bursitin tekrar etmesini önlemek için eklemlere aşırı yük bindiren hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Uzmanlar, diz çökmeyi gerektiren işlerde diz pedi kullanılmasını, ağırlık kaldırırken doğru pozisyon alınmasını ve tekrarlayıcı hareketlerde sık sık mola verilmesini öneriyor. Fazla kilonun kontrol altına alınması ve kas güçlendirici egzersizler de koruyucu etki sağlıyor.