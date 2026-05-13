Toplumumuzda kötü kolesterol (LDL) ve yine bir kan yağı olan trigliserit yüksek, iyi kolesterol (HDL) ise düşük. Bu durum da kalp-damar hastalıklarını önlenemez şekilde artırıyor.

Ancak söz konusu tabloyu yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekirse ilaç tedavisiyle tersine çevirmenin mümkün olduğunu belirten Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, bu konuda merak edilen noktalara açıklık getirdi:

Vücut neden kötü kolesterol üretir?

Aslında LDL tamamen “zararlı” bir madde değildir. Kolesterol; hücre zarlarının yapısında, hormon üretiminde, D vitamini sentezinde ve birçok metabolik süreçte görev alır.

LDL’nin temel işi de bu kolesterolü karaciğerden hücrelere taşımaktır. Yani sorun LDL’nin varlığı değil, kandaki miktarının gereğinden fazla yükselmesidir.

HDL bazen neden LDL’yi dengelemeye yetmez?

HDL yani “iyi kolesterol” damarları koruyan doğal savunma mekanizmalarından biridir. Ancak HDL’nin yüksek olması her zaman yeterli koruma anlamına gelmez. Çünkü bazı durumlarda yük çok fazla olabilir.

Kötü ile iyinin farkı

LDL yani “kötü kolesterol” kolesterolü karaciğerden damar duvarlarına taşıyan parçacıktır. Kandaki LDL düzeyi yükseldiğinde bu kolesterol damarların iç yüzeyinde birikmeye başlar. Zamanla damar sertliği gelişebilir ve bu durum kalp krizi ile inme riskini artırır.

Özellikle sigara, hipertansiyon, diyabet ve hareketsiz yaşam gibi ek risk faktörleri varsa LDL’nin zararlı etkisi daha belirgin hâle gelir.

Damarların ‘temizlik sistemi’

HDL ise “iyi kolesterol” olarak bilinir çünkü damarları koruyucu bir görev üstlenir. Damar duvarlarında biriken fazla kolesterolü toplayıp tekrar karaciğere taşımaya yardımcı olur. Yani bir anlamda damarların “temizlik sistemi” gibi çalışır.

Trigliserit neden önemli?

Trigliserit, vücudun enerji depolamak için kullandığı temel yağ türlerinden biridir. Kandaki trigliserit seviyesi yükseldiğinde bu durum yalnızca kilo fazlalığıyla değil; diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıklarıyla da ilişkili hale gelir.

Kolesterolle birlikte değerlen-dirilmesinin nedeni ise kişinin metabolik ve kardiyovasküler riskini daha doğru göstermesidir. Çünkü bazı kişilerde LDL çok yüksek olmayabilir ama trigliserit yüksekliği ve düşük HDL birlikte ciddi risk anlamına gelebilir.

Toplam kolesterole bakmak yetmez!

Özellikle şu durumlarda trigliserit yüksekliği sık görülür:

- Fazla kilo ve bel çevresi artışı

- Hareketsiz yaşam

- İnsülin direnci ve diyabet

- Aşırı şeker ve rafine karbonhidrat tüketimi

- Alkol kullanımı

Ayrıca çok yüksek trigliserit düzeyleri pankreatit (pankreas iltihabı) gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Bu nedenle günümüzde yalnızca “toplam kolesterol”e bakmak yeterli kabul edilmiyor; LDL, HDL ve trigliserit birlikte değerlendirilerek kişinin gerçek kalp-damar riski ortaya konuyor.

Gençlerde de çok yaygın

Son yıllarda gençlerde kolesterol yüksekliğini daha sık görmeye başladık. Bunda fast-food ve işlenmiş gıda tüketiminin artması, hareketsiz yaşam ve stres etkili oluyor.

Özellikle ailesel kolesterol yüksekliği olan kişilerde damar hastalıkları çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Erken yaşta kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıkları ise ileride gelişebilecek kalp-damar hastalıklarını önlemede çok önemli bir yatırım anlamına geliyor.

Bu faktörler işi zorlaştırıyor

Eğer kişinin;

- LDL düzeyi çok yüksekse

- Sigara kullanılıyorsa

- Diyabet veya hipertansiyon varsa

- Obezite ve hareketsizlik söz konusuysa

- Genetik yatkınlık bulunuyorsa HDL bu tabloyu tek başına dengelemekte yetersiz kalabilir. Bunu bazen küçük bir temizlik ekibinin çok büyük bir kirliliği temizlemeye çalışmasına benzetebiliriz.

Kan yağları nasıl dengelenir?

Bu alışkanlıklar kolestrolün denge-lenmesinde büyük fark yaratıyor:

- Düzenli egzersiz yapmak

- Akdeniz tipi beslenmek (sebze-meyve-zeytinyağı-tam tahıl gibi)

- Kızartmalar ve fazla kırmızı etin yanı sıra hazır, paketli gıdalardan uzak durmak

- Fazla kilolardan kurtulmak

- Sigarayı bırakmak

- Uyku düzenine dikkat etmek

- Stresi kontrol altında tutmak

Ancak bazı kişilerde genetik yatkınlık gibi durumlarda kolesterol düşürücü ilaçlar, özellikle statinler, kalp krizi riskini azaltmada önemli rol oynuyor.

Yaşam tarzı alışkanlıkları nasıl etkiliyor?

Bu durum kolesterol dengesi üzerinde doğrudan etkili. Özellikle doymuş yağ, trans yağ ve işlenmiş gıdalardan zengin beslenme LDL yani kötü kolesterolü yükseltirken; sebze, meyve, tam tahıl, balık ve zeytinyağı ağırlıklı beslenme damar sağlığını destekliyor.

Düzenli egzersiz ise yalnızca kötü kolesterolü düşürmeye değil, HDL yani iyi kolesterolü artırmaya da yardımcı oluyor.

Buna karşılık sigara HDL düzeyini düşürüyor ve damar iç yüzeyine zarar vererek damar sertliği sürecini hızlandırıyor.

Kronik stres de tabloyu dolaylı olarak kötüleştirebiliyor. Çünkü stres altındaki kişiler genellikle daha kötü besleniyor, daha az hareket ediyor ve sigara içiyor.Özellikle şu alışkanlıklar kolesterol dengesini bozabiliyor:

- Hareketsiz yaşam

- Fast-food ve işlenmiş gıda ağırlıklı beslenme

- Sigara kullanımı

- Düzensiz uyku

- Kronik stres

- Aşırı kilo ve bel çevresi artışı

BU HATALARI YAPIYORUZ



LDL yüksekliğinin en önemli nedenlerinden biri yaşam tarzındaki değişim. Son yıllarda geleneksel Akdeniz tipi beslenmeden uzaklaşıp daha fazla işlenmiş gıda, hazır yiyecek, rafine karbonhidrat ve doymuş yağ tüketmeye başladık. Fast-food alışkanlığının artması, fiziksel aktivitenin azalması ve kilo problemlerinin yaygınlaşması LDL yani kötü kolesterol düzeylerini belirgin şekilde artırıyor.

Günümüzdeki yaklaşım, kolesterolü tamamen “yok etmek” değil; kişinin risk durumuna göre sağlıklı sınırlar içinde tutmak üzerine kuruluyor.

İşte diğer önemli sebepler

Genetik yatkınlık da önemli bir faktör. Türkiye’de ailesel kolesterol yüksekliği düşündüğümüzden daha sık görülüyor ve birçok kişi bunun farkında olmadan yıllarca yaşayabiliyor.

Üstelik kolesterol yüksekliği çoğu zaman belirti vermediği için damar sertliği sessizce ilerleyebiliyor. Özellikle şu faktörler riski artırıyor:

- Hareketsiz yaşam

- Obezite ve bel çevresi artışı

- Diyabet sıklığındaki yükseliş

- Sigara kullanımı

- Düzensiz ve yüksek kalorili beslenme

- Ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü

Dolayısıyla düzenli kolesterol kontrolü ve erken farkındalık, kalp-damar hastalıklarını önlemede büyük önem taşıyor.