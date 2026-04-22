Türkiye’de bireysel borç yükü giderek ağırlaşırken, kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle milyonlarca kişi icra süreciyle karşı karşıya kalıyor. Artan borçluluk oranları ve icra dosyalarındaki yükseliş, ekonomik baskının boyutunu gösteriyor.

İCRA DOSYALARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Resmi verilere göre icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı 25 milyona yaklaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan yeni bir kanun teklifi ise bu tabloya çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Teklife göre kamu ve özel bankalar, finansal aracılık kurumları ve varlık yönetim şirketleri tarafından icra takibi başlatılmış ya da ihtarname gönderilmiş borçlara yönelik yeni bir düzenleme öngörülüyor. Düzenleme kapsamında, belirli şartları sağlayan borçluların ödeme süreçlerinin yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

BORÇ YÜKÜ KATLANARAK ARTIYOR

Teklifin gerekçesinde yer alan verilere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan istatistikler dikkat çekici.

Teklifin gerekçesinde şu verilere yer verildi:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektöründe tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı Nisan 2026 başı itibariyle 6 trilyon 59 milyar 932 milyon TL’ye yükselerek 6 trilyon TL’nin üstüne çıkmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 4 trilyon 112 milyar 738 milyon TL seviyesinde bulunan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı toplam borcu yıllık bazda yaklaşık % 47.3 oranında artış göstermiştir. Tüketici kredileri toplamı 3 trilyon TL’nin üzerine ulaşırken, vatandaşlarımızın borcu içinde en yüksek payı da ihtiyaç kredileri almıştır. Bireysel kredi kartı borcu da toplamda 3 trilyon TL’ye çıkarak yıllık bazda % 50’nin üzerinde artış göstermiştir.

Diğer taraftan vatandaşlarımız 2026 yılının ilk iki ayında bankalara toplam 229 milyar 400 milyon lira faiz ödemesi yapmıştır. Son bir ay içerisinde icra takibine alınan kredi miktarı 6.3 milyar TL daha artarak 646.2 milyar TL’ye çıkmıştır. 2025 yılında % 101 oranında artan bu batık kredi miktarı daha yılın başında geçen yılın son haftasına göre % 11.8 oranında artış göstermiştir. İcra dairelerinde, bankalar ve finans kuruluşlarının tüketiciler nezdinde açtığı 2016 yılında 26 milyon 946 bin bandında olan toplam dosya sayısı, 2025 yılı itibarıyla 35 milyon 284 bin 514’e çıkmıştır. Dosya sayısında % 30,91’lik bir artış olduğu ortaya çıkmıştır.”

'SİCİL AFFI SAĞLAMALI' VURGUSU

Kanun teklifini Meclis’e sunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, düzenlemenin amacını şu sözlerle ifade etti:

“Vatandaşlarımızın, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları her geçen gün artmaktadır. Bu kanun teklifi ile vatandaşlarımızın yaşadıkları ödeme zorluklarından dolayı, sorunu ve temerrüde düşmüş ödeme imkanı olmayan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının ödenmesine yönelik kolaylıkların sağlanmasıdır. Vatandaşlarımızın, faiz ve gecikmeden kaynaklanan ekstra maliyetlerden arındırılmış anapara borçlarının yapılandırılması ile birlikte aynı zamanda mevcut faiz ve gecikme borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Merkez Bankası ve Bankalar arası Kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde sicil affının sağlanmasıdır.”

Komisyona sevk edilen teklif, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli detaylar içeriyor. Buna göre: "Bu kanunun Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren kamu ve özel tüm bankalar ile, finansal aracılık kurumları ve varlık yönetim şirketleri tarafından icra takip başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş, tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların, bu maddenin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği gün itibariyle altmış (60) gün içerisinde, krediyi veya kredi kartını veren ilgili kuruluşa veya ilgili kuruluş tarafından yetkilendirilmiş kişiye yazılı müracaat etmeleri halinde, anapara borçlarının, peşin veya 5 yıla uzanan vadeyle başvuru günü itibariyle tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı, icra-takip masrafı vb. her türlü ad altındaki masraflar silinir, Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki sicil kayıtlan silinir. Söz konusu borçlarla ilgili olarak, İcra ve iflas Kanunu kapsamında sürelerin işletilmesi durdurulur.”

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Teklif, özellikle ödeme güçlüğü yaşayan bireylerin borçlarını daha yönetilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Faiz ve ek maliyetlerin kaldırılmasıyla birlikte, borçluların yalnızca anapara üzerinden ödeme yapabilmesi ve uzun vadeye yayılan bir planla yüklerini hafifletmesi hedefleniyor. Ayrıca kredi siciline ilişkin düzenleme beklentisi de dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.

Düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı ise Meclis’te yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.