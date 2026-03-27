Türkiye genelinde kredi kartı kullanımı rekor seviyelere ulaşırken, borç yönetimi konusunda yapılan hatalar finansal tabloyu ağırlaştırıyor. Birçok kullanıcı, borçların ödenemez hale gelmesini sadece asgari ödeme faizlerine bağlasa da uzmanlara göre süreci asıl çıkmaza sokan etken, nakit çekim alışkanlıkları ve hatalı borç kapatma yöntemleri.

NAKİT AVANS DÖNGÜSÜ İFLASA GÖTÜRÜYOR

Kredi kartını bir nakit çekim aracı olarak kullananların oranı son dönemde ciddi bir artış gösterdi. Ancak uzmanlara göre bu durum, borç batağını tetikleyen en büyük etkenlerden biri olarak görülüyor.

Nakit avans işlemlerinde faizin işlem anından itibaren işlemeye başlaması, tüketicinin daha ilk günden maliyet yüküyle karşılaşmasına neden oluyor. Bu maliyet, alışveriş harcamalarındaki gibi bir sonraki aya ötelenemiyor ve faiz yükü her geçen gün katlanıyor.

BORCU BORÇLA ÇEVİRME ÇIKMAZI

Vatandaşların sıkıştığı noktada başvurduğu "borcu borçla kapatma" yöntemi, finansal krizin derinleşmesine yol açıyor. Kredi kartından nakit çekerek başka bir kredi ya da kart borcunu ödemeye çalışmak, geçici bir rahatlama sağlasa da uzmanlara göre bu döngü tüketicileri finansal bir çıkmaza sürüklüyor. Bu yöntemle sadece borcun yeri değişiyor, ancak ödenmesi gereken toplam tutar yüksek faiz oranları nedeniyle kontrolsüz bir şekilde artıyor.

Uzmanlara göre kredi kartı kullanıcılarının en büyük yanılgısı, nakit avansı bir ek gelir veya bütçe tamamlama aracı olarak görmeleri. Kredi kartı limitinin bir nakit rezervi değil, kısa vadeli bir ödeme aracı olduğunun unutulması, milyonlarca kişiyi ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakıyor.

Harcama disiplini sağlanmadan atılan her "nakit çekim" adımı, borç sarmalını biraz daha büyüterek içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.